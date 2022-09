JURIST VASTAB | Kas uue seadusega tuleb töölepingud ümber teha?

Maalehe lugeja: Uute töölepingu seaduse muudatustega on tööandjad kohustatud esitama töötajale rohkem infot. Varem tuli selgitada tööülesanded, tasu ja tööaeg, nüüd aga nõutakse, et töötajatele oleks üksikasjalikult selgitatud nii koolitus, puhkused kui ka palgast maha arvestatud maksude sisu, et mis otstarbel ja kuhu need lähevad.