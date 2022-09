Kõige eksklusiivsemat kaupa saab talupoest

Andre Farmi meierei toodab juuste, kus kasutatakse erinevat maitset andvaid juustubaktereid ning laagerdusaegasid kahest kuust kolme aastani. Poes aga on juhuslikule sisseastujale kaanega klaaskaussides degusteerimiseks valmis pandud pea kõik Ande Farmis toodetavad kümmekond juustusorti: Capo, Exellent, Old, Grand Old, Brule jne.

Juustude kõrvale on farmirahvas valinud sobivaid Itaalia ja Hispaania veine ning ka ühe Saksa väiketootja riislingit, samuti mitme Eesti alkoholitootja toodangut. Kõiki neid müüakse kaupluseruumi kõrval veinitoas.

Muu kaubavalik on kodumaine: Eriksaare ja Energia talu väeteed, Mahetarga OÜ mahetooted, jahutooted – näiteks astelpajujahu, Ööbiku ürditalu maitseainesegud, Artisoni meed ja meesegud, lisaks hoidiseid, käsitööküünlaid, seepe jpm.

Vapralt hoiab oma lippu üleval ka Nopri talupood. Kui juba sinna maanurka sõit ette võtta, tasub sealsest talupoest ka midagi põnevat kaasa osta. Nopri talu meierei on kuulus oma suurepäraste kohupiimakreemidega, kuid järjest laieneb ka juustuvalik. Peamiselt tehakse Gouda tüüpi juuste, mida ilmestatakse erinevate lisanditega, olgu need siis ürdid, küüslauk, lambaläätsed või muud huvitavaid maitsenüansse pakkuvad ained. Lisaks on neil oma kasemahl. Ka Nopri pakub teistegi talude kaupa. Nii on müügil lihatooted, hoidised, mesi jpm.

Kui Lõuna-Eestisse minna, tuleks kindlasti läbi käia ka Andri-Peedo kitsetalust, mille juurde kuulub talurestoran ning osta saab ka talu kaupa. Näiteks üht Eesti parimat kitsejuustu ja kõrvalasuva veinitalu veini.

Mööda Läti piiri edasi liikudes tasub sisse põigata Metsavenna talu avarasse talupoodi. Seal on aukohal talu enda toodetud piim, sõirad ja juustud, kuid leiab ka igapäevast tarbekaupa.

Need talupoed on juba endale nime teinud, ent sel suvel on lisandunud ka uusi, mille vastu tasub huvi tunda.