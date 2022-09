Energiapaanika puiduturul: kas küttepuude hinnatõus sunnib edaspidi palke ahju ajama?

Jaano Haidla Graanul Investist leiab, et põhiprobleem pole mitte küttematerjali sortiment, vaid see, kas eelolevaks kütteperioodiks biomassi üldse jätkub. „Palke me ostma ei hakka. Meie tööstus on oma olemuselt nagu jäätmejaam – see, mis mujale tööstustesse ei kõlba, olenemata selle kvaliteedist ja hinnast, maandub meil.“