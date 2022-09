Astrid Kannel: keegi oleks nagu puistanud meie peale lollikstegevat tolmu

Ukrainaga on Astrid Kannel tegelenud 2004. aastast saadik. Lvivis oli ühel uksel lõvi, kellega ei saanud pilti tegemata jätta. Ikka ja jälle Ukrainasse tagasi tuleb tema sõnul minna selleks, et saada aru, mis seal tegelikult toimub. Ajakirjaniku elus on see paratamatus.

FOTO: Tarmo Aarma | Erakogu