Maiken Mägi: kui kaua peab õpetaja kannatama?

Tänu eesti keele haridusele võiks minust teoorias saada õpetaja, kuid olen piirdunud siiski kirjutamise ja toimetamisega. Pole ju uudis, et õpetajate järele on alati nõudlus ning eks selle uitmõttega olen tööpakkumisigi sirvinud – kindlasti mõni kool mind ikka vastu võtaks. Meenub õpetajate naligi: mis on kolm põhjust, miks õpetajaks hakata? Juuni, juuli ja august!