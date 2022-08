Avalik pöördumine: energiakriisis Eesti toidutööstuse püsima jäämine on ohus

Eesti põllumajandus-kaubanduskoda (EPKK) ja Eesti toiduainetööstuse liit (toiduliit) tõid oma kirjas välja, et senine energiakandjate hüppeline hinnatõus on toidutööstustele laastavalt mõjunud. Toidutootjate tegevuse senises mahus toimimine on suuresti küsimärgi all, nendivad EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus ja toiduliidu juht Sirje Potisepp.