„Tänapäevased lapsed on targad,“ ütleb loodusõpetaja Pille Udam. „Loodusharidusele on viimastel aastatel palju tähelepanu pööratud ja meie lapsed on sellest palju võitnud. Algteadmisi metsas käimise kohta ei ole enam suurt vajadust üle korrata.“