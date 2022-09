Euroopa rohepoliitika on põllumehed rahutuks muutnud

Teine näide – drastilised on erinevused loomade arvus. Eestis on piimalehmi alla 84 000, kuulsa juustumaa Hollandi farmides peetakse aga lausa 1,6 miljonit piimalehma. Hollandis on loomkoormus põllumajandusmaa ühe hektari kohta 3,8 loomühikut, Eestis on sama näitaja 0,3. Euroopa Liidus oleme sellega tagantpoolt teised.

Euroopa kõige intensiivsemate põllumajandustootjate hulka kuuluva Hollandiga võrreldes on meie põllumajanduse intensiivsus väga palju väiksem. Esimese näitena saab tuua maakasutuse. Territooriumi poolest on Eesti ja Holland üsna sarnased. Hollandis kasutatakse põllumajandustootmiseks umbes poolt riigi pindalast, samas kui meil moodustab põllumajandusmaa riigi pindalast vaid viiendiku.

On hinnatud, et umbes 11 200 farmi peab oma uksed sulgema ja veel 17 600 põllumajandustootjat peavad oma karja oluliselt vähendama.

Hollandis toimuv paneb küsima, kas samasugused protsessid ootavad ees ka Eesti põllumajandust. ELi poliitikad ja rohepöörde eesmärgid puudutavad ju kõiki liikmesriike. Hollandi ja Eesti põllumajandust võrreldes võiks esmapilgul öelda, et meie seis on hoopis teine.

Hollandi valitsus on üleriigiliselt seadnud eesmärgiks vähendada 2030. aastaks lämmastiku heitkoguseid 50 protsenti, et täita ELi looduskaitse direktiivide eesmärke. On hinnatud, et umbes 11 200 farmi peab oma uksed sulgema ja veel 17 600 põllumajandustootjat peavad oma karja oluliselt vähendama. See tähendab umbes kolmandiku Hollandi loomakasvatusettevõtete sulgemist.

Arvestades Hollandi põllumajanduse intensiivsust, pole seal peetud võimalikuks, et lämmastiku heitkoguste vähendamise eesmärgid saaks täita pelgalt tehnoloogiliste uuenduste ja tootmise ümberkorralduste kaudu. Meie suurim potentsiaal loodushoiu ja toidutoomise huvide lepitamisel peaks seisnema aga just investeeringutes parematesse tehnoloogiatesse. Ka ÜPP rakendamisel järgmisest aastast on oodata uusi reegleid ja karmimaid keskkonnanõudeid.

Oluline on tagada, et põllul kasutamata toitained ei satuks vette ega ohustaks sellega nii põhjavee, siseveekogude kui Läänemere vee kvaliteeti. Selleks on vaja soodustada täppistehnoloogiate veelgi laialdasemat kasutamist ning panustada põllumeeste nõustamisse ja teadmistesse. Paraku näeme, et vahendeid selleks vajalikeks investeeringuteks uues ÜPP kavas napib.

Vaata millist näitajat tahes, ikka jõuame järelduseni, et Eesti on nii Hollandiga võrreldes kui ka üldiselt ELi riikide hulgas üks kõige säästlikumaid põllumajandusmaid.

ELi tasandil ollakse lõpusirgel kliimaeesmärkide kokkuleppimisel. Sektoriteüleseid ambitsioonikaid kohustusi aastaks 2030 vaadates on õigustatud küsimus, kuidas need Eestis nii lühikese ajaga saavutatakse. Praegu puuduvad Eestis kokkulepped ja tegevusplaan, milline peaks olema põllumajanduse roll kasvuhoonegaaside heite vähendamisel. Need arutelud seisavad alles ees, kuid üldisi kohustusi arvestades on see protsess kindlasti keerukas.

Eestis turustati statistikaameti andmetel 0,75 kg taimekaitsevahendeid põllumajandusmaa hektari kohta. ELi keskmine on 2,33 kg hektari kohta.

Üks on selge: kliimaeesmärkide saavutamine ei tohi seada ohtu Eesti toidujulgeolekut. Valitsus ja riigikogu on selle seisukohaga üldiselt nõustunud, siiski on Hollandi lämmastikuheite näite varal veel väga vara hinnata, milliseks kujuneb tegelikkus.

Loomakasvatuses ja orgaaniliste väetiste osas näeme kliimaeesmärkide saavutamisel kõige suuremat potentsiaali biogaasi tootmise arendamises, mis eeldab aga väga suuri investeeringuid ja selget poliitikat, mis neid investeeringuid aitaks ellu viia. Praeguses energiakriisis pole vähetähtis, et biogaasi toomine aitaks vähendada ka meie sõltuvust Vene gaasist.

Taimekaitsepoliitika ohustab toidujulgeolekut

Väetiste kasutamine ja kliimaeesmärgid on aga vaid paar näidet laiaulatuslikust eesmärkide paketist. Juunis rabas meid Euroopa Komisjoni uus taimekaitse määruse eelnõu, mille ülesandeks on saavutada 2030. aasta eesmärk vähendada ELis taimekaitsevahendite kasutamist ja riski 50% võrra. Kui seni võisime loota, et Eesti taimekasvatus nii suurtest kärbetest pääseb, siis määruse eelnõu järgi tundub, et Eesti vähendamise kohustus ulatub 50 protsendist suuremakski.