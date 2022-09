NAERIS | Iga hinna eest, aga olgu tasuta!

Ühes riigis (autoril nimi teada) leidis aset huvitav lugu. Üks poliitik äratas oma käitumise ja küürus kõndimisega suuremat tähelepanu. Uurival ajakirjanikul tekkis huvi, miks ta nii käitub. Ta hakkas seda poliitikut vargsi jälgima, kõndides tal salaja järel.

Oma heale sõbrale, kõmulehe püstolreporterile mainis ta naljaga pooleks, et poliitik M-il on nüüd saba. Püstolreporteril pea plahvatas, ta otsustas oma väljaandele teha hästi müüva veebinupukese. Ta kirjutas teatud allikatele viidates, et poliitik M-il olevat täheldatud sabataolist alget.

Nutikatel kolleegidel ei jäänud see internetiavarustes ellu lastud põnev sõnum kahe silma vahele. Meedias hakkas levima „usaldusväärsetest allikatest“ saadud info, et poliitik M-il on saba. Arutelu tekkis selle ümber, kui pikk võib see saba olla ja millest see on tekkinud. Kas saba oli juba sündides või kasvas poliitikasse siirdudes. Teadusajakirjanikud arutasid koos silma paista tahtva noore teadlasega, mis tingimustel võivad indiviidil hakata sabalülid arenema.

Poliitik M ei olnud tema kohta levivast väärinfost üldsegi teadlik, pani vaid tähele, et tema liikumiste ja esinemiste vastu tunti enam huvi kui varematel aegadel. Üks naisreporter üritas ühel üritusel pooljuhuslikult kergitada selja tagant tema kuube, mida muidugi kõik teised panid tähele ja reporter sattus väga piinlikku olukorda. Poliitik M kandis nimelt alati pikka musta mantlit ja musta kaabut.

Kuigi kellelgi ei olnud õnnestunud näha poliitik M-i juures sabajuppigi, rääkisid kõik omavahel poolsalaja ja sügava veendumusega, et poliitik M-il on saba. Niimoodi see on.

KIRJATSURA

SÕNAMÄNGE TARMO VAARMETS Huvitav grammatika • Ilma grammatikata pole tekst grammigi väärt. • Määrsõnu tuleb määrata, mitte määrida. • Ainult täishäälikutega jutt oleks tühi loba. • Sulgpallist leiame kolm sulghäälikut. • Kas jah-sõna on jaatus või jahutus? • Üks silk, üks silp. • Kas voodis tarvitatakse asesõnu? • Poksija eelistab omadussõnadele obadussõnu. • Alustassidele öeldistassid. • Harvsõnu kasutame harva, arvsõnu tihedamini. • Maamees sahatas maad. Kirjamehe jaoks on maa sihitis. • Hüüumärk ei hüüa tulles. • Küsilause paneb vastaja küüsi närima. • Algajad kirjutajad komistavad komavigade otsa. • Kas naissoost „jot“ on „jota“?

NITŠEVOOD RAIMO AAS · Kui sõjakool läheb koduõppele, muutub see kodusõja-kooliks. · Olgu sõna suupärane ja tegu käepärane! · Selle asemel, et rämpstoitu sisse kühveldada, sööge pulkadega! · Alati on kergem jätta raske töö pooleli kui tühi jutt katki. · Kassidele ei pea õpetama ümber palava pudru kõndimist. · Lillegi liigutamata oma sõrmi mullaseks ei tee. · Miks selili keeratakse, aga kõhuli pööratakse? · Kuhu läheb kõik see, mis meil meelest ära läheb? · Kaotusevalu leidmisest me erilist leidmisrõõmu ei tunne. · Tööle minnes riietuvad naised väga ilusasti, isegi striptiisitarid. · Mütsikaupmees meile juba tasuta peavarju ei paku. · Parem sipelgad naha vahel kui kananahk ihul. · See, kes kardab elus pettuda, see oma paremat mina ei otsi. · Kui räägitakse toiduainete hinnalangusest, siis ei saa küll sõna lihaks. · Töötuks jäänud kirjakandjast sai kohe keelekandja. · Kirjatükk, milles poliitikust kirjutatakse ainult head, on nekroloog.

Üüratu suur tulumaks SIRJE A. REI kogust SAJANDITAGUNE NALI Kuusiku talu peremees kohtab teel vallamajja naabrimeest ja ütleb talle: „Täna öösel nägin ma unes, et kõik inimesed olid Maalt välja rännanud ja mina üksi pidin kõigi eest kogu tulumaksu ära maksma. Summa oli ligemale 500 miljardit.“ Naabrimees: „Ja mis sa siis tegid?“ Kuusiku talu peremees: „Ärkasin üles, sest niisugust raha pole mul küll kuskilt võtta.“

TÕRRE PÕHJAST JOHAN WILDEMÜLLER Kõige kindlamad paroolid on kirjaoskamatutel.

ANEKDOOT HEIKI RAUDLA Viljandist Naine sõbrannale: „Mu uus peigmees on veterinaar!“ – „Kas ta oli sõjas või?“ – „Ei, lollike, ta on see, kes liha ei söö.“

TÕSI TAGA ANDRES ÜLVISTE · Energiat tuleb säästa energiliselt! · Loll suudab end ka ümarlaual nurka mängida. · Argpüksi igapäevane leib on tehtud pükste sõelutud püülist. · Hädavarest ei tohi seenele saata, sest ta võib metsa ära eksida! · Küünarnukkidega saab ju teed teha, aga mõistagi mitte neljarealist. · Vabas õhus ei maksa kaarte mängida, sest ilm võib hakata kaarte segama. · Kui hommikusöök serveeritakse vesivoodisse, hakkab suu vett jooksma. · Selleks et kasutatud vahendeid puhastada, tuleb puhastusvahendeid kasutada! · Mida suurem summ hüüab, seda raskem on hüüet summutada. · Jõngermann on soovahetusoperatsiooni sooritanud mann. · Kas taevaste vägede põhirelvaks on issanda püss? · Miks jäätmejaamades jätiseid vastu ei võeta? · Kas erakond tekib ühiskonna erastamisel? · Papi köhimine on rikkurile nohu! · Elektri hind on tõusiklik nähtus. · Ninamees ei tohi olla suu peale kukkunud!

LOOSUNG RAIMO AAS Iga hinna eest, aga olgu tasuta!