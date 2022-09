Tšatni on armastatud lisand nii suupistelaual kui liharoogade kõrval.

Viimastel aastatel on meie toidulauale ilmunud vürtsmoosid ehk tšatnid. Neis on üks olulisemaid tooniandjaid tšilli. Aastate jooksul on hoidisekonkurssidele saadetud kümneid tšatnide retsepte. Pakume siin väikese valiku neist.