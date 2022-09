Kas pärandi jaotamisel tuleb üleelanud abikaasa pangaarve ka laiali jagada?

„Minu naise isa suri, aga naise ema veel elab. Selles peres on kolm last. Isa testamenti ei teinud, nii kuulus tema ehitatud maja ja pangaarve pärijate vahel jagamisele. Kuna ema elas alaliselt majas, sai ta majast pool ja ja teine pool majast läks jagamisele ema ja tema laste vahel mõtteliste osadena. Aga naise emal ehk üleelanud abikaasal on panka kogutud ka korralik summa, seda kümnete abieluaastate jooksul. Palun selgitage, kas ema pangaarve tuleks ka tema ja laste vahel samal põhimõttel laiali jagada või mitte. Praegu ta arvab, et see pole Eestis kohustuslik.“