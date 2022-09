Hindrek Riikoja: Inimesed! Kus te olete?

Statistiliselt oli Eesti töötuse määraks tänavu teises kvartalis 5,8 protsenti. Päriselus tähendab see, et paljud ettevõtted otsivad inimesi tikutulega taga ning hakkajal ja kohusetundlikul inimesel on tööd valida ja võimalus ka palga üle kaubelda.