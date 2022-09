Ellujäämisõpetaja Kristjan Prii: lapsed elavad metsa eksimise paremini üle, kui liigselt muretsevad vanemad

METSARAHVA PÄEV 17. septembril toimub üle terve Eesti juba teine Metsarahvapäev mis toob inimesteni tasuta üle 50 erineva metsaelamuse. Kavas on nii erinevad matkad, retked, õpitoad ja kontserdid aga samuti, metsa istutamise ja selle eest hoolitsemise üritused, millest käesoleval aastal on üheks populaarsemaks suunaks just metsas hakkama saamine.

„Minu sõprusringkonnas on palju metsainimesi, kes matkavad ja käivad looduses puhkamas. Aga ellujäämise koolitustel olen märganud ka neid, kes on üsna vähe looduses liikunud,“ räägib Prii. Kõige enam on mehele silma jäänud see, et inimestel lihtsalt puuduvad kogemused – neil pole olnud võimalust metsas käia ega harjutada.

Tuletegemine on raskem, kui arvata võiks

Metsas hakkama saamiseks on vaja keha soojas hoida, süüa ja juua saada. Kõlab lihtsalt? Kaitseliidus vabatahtlikuna tegutsev üleelamisinstruktor ja 17. septembril Metsarahva päeva raames Lahemaal jalutuskäiku läbi viiv Kristjan Prii räägib sellest, millised on tänapäeva inimese katsumused metsas hakkama saamise puhul. Lisaks jagab ta nõuandeid, kus saaks ellujäämisoskusi õppida ja treenida.

Rasketes oludes tule tegemine näib olevat üks kõige keerulisemaid katsumusi. „Kui vihma sajab, tuul on tugev ning ise oled vihma käes olnud, kergelt märg ja lõdised, siis on ikka päris raske tuld teha,“ tõdeb Prii, kellele mõnikord meeldib enda jaoks elu keerulisemaks teha ja metsas põnevaid väljakutseid vastu võtta.

Kui inimesed metsa ära eksivad, kaotavad nad paanikas olles mõnikord ajataju. „Nad proovivad viimse hetkeni metsast väljapääsu leida. Siis aga avastavad, et nüüd on liiga hilja varjet teha, sest kõikjal on pime,“ räägib Prii.

Kallis varustus ei päästa

Tavaliselt kulub omale onni ehitamiseks poolteist kuni neli tundi. Lisaks, isegi kui tule tegemise asjad on kaasas, siis ei pruugi leeki põlema saada, sest kui kaste on juba maas, muutuvad puud niiskeke. „Seega, metsas olles tuleb meeles hoida, et pimedas on kõiki asju palju raskem teha.“

Looduses hakkama saamise puhul on äärmiselt oluline ettevalmistus. „Kui lähed metsa ja satud raskustesse, kuid sa pole ettevalmistunud ega kaasa võtnud näiteks vihmariideid, tule tegemise vahendeid või nuga, siis on päris keeruline isegi kogenenumatel,“ räägib Prii.