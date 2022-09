Metsarahvas kutsub põdrapulma ja eksimismatkale

Pulmapidu väikesele eksklusiivsele seltskonnale algab juba hommikul kell 6. Kogenud jahimehena teab Raplamaa metsamees Taavi Ehrpais, kus põtrade jooksuajal nende tegemistele kontvõõrana peale sattuda. See on üks enam kui 50st metsarahvapäeva sündmusest.

„Sageli me ei aimagi, kui palju huvitavat on metsa kohta õppida. Kui aga käia retkel koos professionaaliga, kes on oma elu metsaga sidunud, avardab see silmaringi ja annab palju uusi teadmisi,“ lubab Eesti Metsaseltsi eestvedaja Haana Zuba-Reinsalu.