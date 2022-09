FOTOD VILJANDIST | Vanasti parandati, sest asju oli vähe, nüüd seepärast, et neid on liiga palju!

„Iga mõistlik inimene saab ju aru, et selline tarbimisralli, kus asjad visatakse kergekäeliselt ka väikese kriimu pärast ära, ei ole mõistlik,“ sõnas Matsin. Ta arvas ka, et Eestis on veel alles oskust väiksemad tööd ise ära teha ning me ei ole veel nii kaugel, et äratulnud nööbi tõttu tuleks särk minema visatata.

„Inimesi, kes on parandamisusku, on päris palju,“ rõõmustas Matsin, kes on olnud pikalt Viljandi Kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakonna juhataja. „Parandamine on meie traditsioonis ju sügavalt sees. Vanasti me küll parandasime esemeid seetõttu, et neid oli liiga vähe, nüüd seepärast, et neid on liiga palju.“