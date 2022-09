Lihatööstuse nõukogu esimees: järgmisel aastal võib olla eestlaste toiduvalik märksa vaesem

„Kodumaine toidutööstus peab jääma ellu. Eestis toodetud kvaliteetset toitu ja selle tootjaid tuleb keerulistel aegadel hoida, et meie toidutööstus ei liiguks täielikult välismaiste omanike kätte. See ei ole ka riigi huvides, et ettevõtete kasum viiakse Eestist välja, siinsed tehased pannakse kinni ja tootmine läheb Poola. Selle tulemusel täituvad poeletid nn rahvusvahelisele tarbijaskonnale suunatud toodetega ning eestlaste lemmikmaitsetel põhinevad toiduained muutuvad nišikaubaks,“ hoiatas Kruustük.