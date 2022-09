NAERIS | Rahvas pole piimakari, keda pidevalt lüpsta!

TARGU TALITA | Tuhlid tules

Nii et šampoon pähe ja õue kartuleid pesema! Need aga, kes on harjunud kartuleid pesema voolava vee all, võivad algatuseks katsetada selle protseduuri tegemist vihmaveetoru all. Talvelgi saab loodusliku kartulipesemisega hakkama, kui viskate kartulid lumehange ja hõõrute need mullast puhtaks. Parima kokkuhoiuefekti saamiseks tasub aga linnarahval sõita talvel koos pere ja kartulitega metsa, kus pole isegi vaja enam kartulit pesta. Korjate metsast hagu ja teete lõkke üles. Kui lõke on põlenud ja tuhk tulikuum, visake tuha alla koorega kartulid. Kartulid võib tuha sisse pista niisama või siis fooliumisse keeratult. Ühte fooliumisse võib keerata paar-kolm kartulit. Selle toidu nimi on „Tuhlid tules“.