Keset Eestit valmib maailmas ainulaadne biotoodete katsetehas

Puidu fraktsioneerimise katsetehas valmib Järvamaal Imaveres aasta lõpuks. Selle põhireaktor on mõne meetri pikkune seadeldis, mis näeb välja nagu auto pikaks venitatud mootoriplokk. Olemuselt on see enam-vähem sama kui koorelahutaja – seal eraldatakse ülipeeneks jahvatatud puidust suhkrud, tselluloos ja ligniin. Seadmest väljuvast hapukoorelaadsest pruunist massist võib hiljem saada kõik see, mida praegu tehakse naftast.