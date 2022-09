Nõmme turg on pärl, mis ei sära

Turul on tähtis, et oleks olemas info ka tootja kohta.

Kui otsida põhjusi, miks tühja müügipinda on Nõmme turul nii palju, siis üks vastuseid peitub ärimudelis – kui Nõmme turg on munitsipaalettevõte, mida haldab asutus nimega Tallinna Turud, siis Balti jaama turg, kus elu vilkam, kuulub eraettevõttele Astri AS.