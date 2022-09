Kolmekümneaastane õpetamata hobune Eesti koolis

1993. aastal kirjutatud ja vastu võetud Eesti Vabariigi seaduses on kirjas, et Eestis on ühtne eestikeelne kool, aga selle selle vastuvõtmisest tänini ei ole seda seadust õnnestunud täita. Seda peamiselt sel põhjusel, et õpetajate kaadrit pole selleks otstarbeks õnnestunud välja koolitada ja seda ei paista ka kusagilt tulemas.