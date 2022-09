Hindrek Riikoja: Kalli elektri teeb valitsus

Meile kinnitatakse, et kõrges elektri hinnas on süüdi börs, on süüdi elektritootja, on süüdi sõda ning vahel ka tarbijad ise, kes tahavad mõtlematult palju elektrit kasutada ja sellega uusi hinnatippe tekitavad. Igal juhul pole see nende kinnitusel asi, mida valitsus saaks oma tegevusega muuta. See on häma, et mitte öelda otsene vale. Selline Savisaare jutt, et ainult teised on süüdi.