Kui aga õõnsusega puu võib murdumise, rebenemise või ümbervajumise korral tekitada kahju, tuleb asjasse sekkuda. Kõigepealt peab kindlasti ohte ning riske hindama – võib juhtuda, et puu on vaja hoopis raiesse määrata. Kui puul on veel eluvaimu, siis toimige järgmiselt.