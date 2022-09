KAS TEADSID? Pangakaardi ostukindlustus korvab metalltorule otsa sõitnud muruniiduki või varastatud telefoni

Suur osa kahjukäsitlustest on seotud asjade maha pillamisega

„Inimene sõitis perega mere äärde ja kui politsei teel nende auto peatas, pidi juht sõidukist väljuma, et pagasiruumist oma dokument võtta. Selle käigus pillas ta oma telefoni asfaldile ja see lakkas töötamast. Tänu ostukindlustusele maksis omanik 30 eurot omavastutust ja ülejäänud hüvitas kindlustus,“ tõi Piibor näite. „Või siis olukord, kus sülelaps kiskus vanemalt prillid eest ning need kukkusid maha. Samal hetkel astus aga vanem laps prillidele kogemata peale.“