Margus Mikomägi: Äkki me ei peagi oma eluga rahul olema?

Ses Juhan Liivi loos lubavad mehed, kui nad uppumisest pääsevad, kirikule kroonlühtri. See lugu on kirjutatud XIX ja XX sajandi vahetusel. „Lühter on lühter,“ mõtleb Rein ja kingib kroonlühtri asemel väikese küünlajala. Ja tee või tina, ikka mõtled, et inimese olemuses ei ole sajandiga mitte midagi muutunud. Keskkonnaminister lubab raiemahtu vähendada siis, kui kriis on möödas. Aga mis siis on, kui kriis möödas, ei osata prognoosida. Nii et – hea on lubada.