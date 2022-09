Kaitseminister Pevkur: Vene agressiooni tõttu on äärmiselt oluline arendada varajase hoiatuse ja kaitsesüsteeme

Eesti investeerib kaitsekuludesse 2% SKP-st ning järgmise nelja aasta jooksul kasvab see 2,8%-ni. Sama trend iseloomustab kõiki NATO idatiiva riike. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas täna Tartus kaitsetööstuskonverentsi Electronic Warfare Live avades, et Vene agressiooni tõttu on äärmiselt oluline arendada varajase hoiatuse ja kaitsesüsteeme.