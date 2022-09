Kalev Stoicescu: Ukraina sõja kriitiline faas on alanud. Venemaa avalikkus annab märke, et haistab kaotuse hõngu

Sõda Ukrainas võib kesta veel kaua, kuid see on jõudnud uude, võiks öelda kriitilisse faasi. Venemaa saab lüüa sõjatandril ning rahvusvahelisel poliitilisel areenil. Tema majandus ja eelarvelised vahendid on üha suurema surve all. Venemaa avalikkus annab märke, et haistab kaotuse hõngu.