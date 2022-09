Odavam universaalpaketiga elekter tuleb ise koju kätte

Mis asi on universaalteenus?

See on alternatiivne fikseeritud hinnaga elektripakett, mille hind kujuneb börsiväliselt. Valikuvariant elektritarbijatele, kes on fikseerinud oma elektri hinna madalatel tasemetel. See aitab neid säästa elektribörsi tipphindadest või olukordadest, kui hind on fikseeritud väga kõrgel tasemel.