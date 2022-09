Juhani Püttsepp: Kartulikaubast teeveeres

Nurme talu tareke on avatud ööselgi, sest Ülle Keerovi sõnul jagub ka siis ostjaid.

Väikeses tarekeses on reas kilekotid värske kraamiga, hinnad juures, lase aga raha karpi. Pole parajat kupüüri – laual on telefoninumber, helistame. Viie minuti pärast saabub perenaine moodsa, mootoriga hobuse seljas.

Nurme talu perenaine Ülle Keerov kõneleb: „Teeme seda iseteeninduslikku müüki teist aastat ja ilmselt jätkame ka järgmisel aastal. Inimesed on toredad.“ Nurme talu tareke on avatud ööselgi, sest Ülle Keerovi sõnul jagub ka siis ostjaid – küllap mõnelt ürituselt kodu poole sõitjatel on siis rohkem aega peatuda.