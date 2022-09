Sealiha ja kala hinnad on augustis langenud

Konjunktuuriinstituudi augustikuu hinnavaatlused kauplustes näitasid, et peaaegu kõik toidukaubad on viimase aastaga kallinenud. Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kondita veiseliha (44,7%) ning hakkliha (24,6%) ja broiler (24,2%). Jahutatud lõhe ja forell on kauplustes kallimaks läinud vastavalt 31,6% ja 13,3%. Piimatoodetest on aastavõrdluses kõige enam kallinenud kohvikoor (37,5%) ja või (30,3%). Köögiviljadest on enim kallinenud peakapsas 34%, samas porgand odavnes 15,9%. Märkimisväärselt on tõusnud nisujahu (63%) ja suhkru (56,5%) jaehind. Saia ja leiva jaehind on tõusnud vastavalt 21,5% ja 13,8%. Importmuna hind tõusis võrreldes aastatagusega 46,3%, Eesti muna oli kallim 33,9%.