Hebo Rahman: Kalamaja hipsterid, aidake õpetajaamet taas popiks teha!

Mõneti meenutab riigi ja õpetajate suhe lapsevanemat, kes lapsele pika nurumise peale kommi ostab, aga jääb ise ikkagi emotsionaalselt kaugeks. Ja asi ei tundu olevat ainult riigis, vaid ühiskonnas laiemalt. Pea iga õpetaja, kellega olen rääkinud, on toonud välja, et töö ja ka tänapäeva nutilapsed on tegelikult toredad. Probleem on juhtorganite ja lapsevanemate külmas suhtumises selle töö esindajatesse.