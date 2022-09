10. koht maailmameistrivõistlustel oli üle ootuste

Eile lõppenud kündmise maailmameistrivõistlustel Iirimaal sai noor Kehtna künnimees Priit Puuorg 10. koha. Tulemus rõõmustab Eesti künnisõpru, kuna nii kõrgeid kohti on meie mehed MM-ilt koju toonud üliharva.

Kündmise maailmameistrivõistlustel on meie meeste tase olnud 15. ja 20. koha vahel. Kohti esikümnes on saanud vaid paar meest. Puuorg on kolmas, kes nii heale platsile jõudnud.