HINNAGRAAFIK | Küttepuidu hind tegi lausa erakordselt suure hüppe üles

Okaspuupalgid (v.a männipalk) kallinesid septembris 1,6–1,8%. Männipalgi hind septembris ei muutunud. Poolaastaga võrreldes on kõikide palkide hinnad odavnenud: männipalkidel kuni 5%, kuusepalgil ligi 9% ja kuusepeenpalgil koguni 11,5%. 2021. aasta septembriga võrreldes on männipalgid märgatavalt kallinenud ja kuusepalgid selgelt odavnenud. Nii on männipalk aastaga kallinenud 17,8% (19,40 €/tm) ja männipeenpalk 12,6% (12,30 €/tm). Kuusepalk on samal ajal odavnenud 4,3% (4,50 €/tm) ja kuusepeenpalk 4,5% (4,40 €/tm).