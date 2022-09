Hersoni kunstnik Viktoria: sõjaga harjub, ja see on kohutav!

Loominguga tegelemist peab Viktoria eriti oluliseks just sõja ajal. Et säiliks terve mõistus ja et kunstnikud annaksid oma vaadet edasi tervele maailmale. Tema teosed on olnud näitustel Eestis, Ukrainas, Poolas, Saksamaal, Rootsis. Vastvalminud kalendris on ära toodud Eesti ja Ukraina rahvuspühad ning muud olulised sündmused.