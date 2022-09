KÜSITLUS | Kas Eesti peaks võtma vastu Vene mobilisatsiooni eest pagejaid?

21. septembril teatas Vladimir Putin, et Venemaal algab mobilisatsioon. See punkt Putini ukaasis, kui palju inimesi sõjaväkke võetakse, on salastatud, kuid venekeelne ajakirjandus kõneleb kuni 1–1,2 miljonist. Kuna piire kohe ei suletud, lahkus Venemaalt mõne päevaga umbes veerand miljonit inimest. Uurime nüüd Maalehe lugejate arvamust: kas mobilisatsioonipagulasi peaks Eestisse lubama või mitte?