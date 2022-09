VIIMASEL HETKEL | Pehkinud mastiga purjekast sai admiral Pitka pere viimane päästerõngas

Admiral Johan Pitka eluloost on teada fakt, et selle päeva hommikul, mil ta Tallinnast lahkus, kohtus ta ühe oma tütrega, kes keetis isale veel kiiresti putru. See oli viimane kohtumine. Samal päeval sõitsid Pitka naine, kaks tütart ja tütrepoeg edasi Saaremaale, et seal veel ühe viimase laeva peale saada.