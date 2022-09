ASI SELGEKS | Kas meil müüdav odav importliha tuleb aafriklaste orjatööga Hispaaniast?

„Hispaanias on sealiha kokkuostu hind üle 2,30 ja Itaalias on ka 2,40 eurot, need on suured riigid. Ja kui nad oma riigis saavad kulud kaetud, siis selge see, et ülejäägi saab väikeses Eestis maha müüa alla igasuguse omahinna, et kaubast lahti saada. Aga sellega rikutakse kogu see turg siin Eestimaal ära,“ teatas Saaremaa suurim seakasvataja Raul Maripuu. Eestis on sealiha kokkuostuhind praegu 2,10 eurot.