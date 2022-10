Maaleht 35 | Kui Maaleht oleks ...

... lihtne maainimene, siis kindlasti tädi Maali Kükametsast: soe, siiras ja nutikas ning kunagi ei väsi üllatamast. Näiteks siis, kui talle mobiilile helistada, küsib ikka: „Kuis sa teadsid, et ma siin olen?“

... lõpmatusse kulgev rada , siis kindlasti ei oleks ta sirge ja keegi ei saaks öelda, et lõpmatusel on kusagil lõpp.

... pill, siis torupill . Torupillimuusika saatel on vanad eestlased pidanud pidu, teinud tööd ja küllap üritasid noormehed selle abil ka neidude südant võita. Torupilli hääl kostab kaugele ja pillimehed on ikka olnud kõrgelt hinnatud. Väga suurt orkestrit torupillidest aga ei saa, sest enamasti kipub iga pill natuke isemoodi häält tegema.

... mets, siis oleks ta segamets jänesekapsa kasvukohas . Ühes servas oleks ehk rohkem mände ja kasvaks pohlad, teises servas pigem kuused ja riisikad, kolmandal pool kraavi ääres ka lepikut. Ühesõnaga, viljakal kohal ja keskel, kus on tasakaal kõigi hüvede vahel.

... film, siis „Keskea rõõmud“. Leheveergudel saavad sõna erinevad tüüpkarakterid ning lehes ja selle lisades käsitletakse nii igapäevaseid praktilisi asju (soe aluspesu ja jopega harmoneeruvad rohelised kummikud) kui ka heidetakse pilk kultuurimaailma ja ajalukku (Hubert Raua klaverisoolo ja Jeanne d'Arci elukäik). Ning (aasta) lõpuks jõutakse vääramatult ikka imearst Niguli juurde (vt horoskoop). No ja lugejatestki on paljud just sobivas eas.