Võib muidugi küsida, kas Venemaal üldse on kunagi sõpru olnud. Vasallid küll – olgu tsaaririigi ajal või ka nüüd XXI sajandil –, kuid kõik, kes Venemaaga peavad suhtlema, teevad seda üldiselt ikka sunnist. On nad siis Moskva poolt koloniseeritud või rahvusvahelisest kogukonnast sedavõrd välja lõigatud, et Kremli türann on ainus võimalik partner.