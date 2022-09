Peretraditsiooni hoidmine tõi reisivõidu

„Mina ütlen küll, et lapsed võiks oma vanematele Maalehte tellida. Andmise rõõm on suurim rõõm ja elu on näidanud, et see võib sulle tagasi tulla,“ ütleb ta rõõmsalt.

Tema ise on oma isale Viljandimaale tellinud Maalehte vähemalt viis aasta. Kui ema veel elas, tellis tema lehte.

Nüüd jätkab tütar traditsiooni ja just vanemate pulma-aastapäeval tuligi kõne peatoimetaja Hindrek Riikojalt: olete võitja. Tiia arvas, et talle tahetakse midagi müüa, aga jäi viisakalt kuulama, et mida seekord siis ka maha ärida üritatakse.

Lotovõit, võidurõõm on ikka uskumatu, võtab Tiia emotsiooni kokku. Isa, kes ise reisile puude tõttu minna ei saanud, arvas, et küllap ema teispoolsusest hoolitses, et tütar võidu saaks. Kusjuures paps, kes muidu loeb lehte hoolikalt, ei märganudki, et tütre nimi lehes trükitud oli.

„Üks oluline uudis oli ka,“ ütles Tiia siis isale. „Oli või?“ küsis isa.

„Kuule, sa magad olulise maha,“ naeris Tiia seepeale. Kui sai selgeks, et Tiia on reisivõitja ning see kõik lehes kirjas, ütles isa, et võtab ühe pitsi ja loeb lehe uuesti läbi.

Nüüd on Tiia koos abikaasa Antsuga pea nädala jagu Portugaliga tutvuda jõudnud.

„Vaata et sa mind tänaval nimepidi ei hüüa“, manitseb ta meest. Tia on portugali keeles ju „tädi“. Tiia Pääro aga mingi tädi ei ole, see on selgemast selge.

Tiiale on eriti sügava mulje jätnud pealinn Lissabon. „Iga hetk on midagi uut avastada. Näiteks vanalinn, mis varem oli pigem vaesemate elukohaks. Nüüd on ameeriklased sinna eluasemeid ostnud ja tudengite elu on seega raskeks tehtud,“ räägib ta.

Meeldisid katedraalid, iga nurga peal kõlav fado muusika, juustutalu, kloostrid, botaanikaaed ja mauride kindlus. „Kindluses käies mõistad, millist jõudu peab üks sõdalane tundma, et vastu pidada ja oma territooriumi kaitsta.“

Ja muidugi ookean, mille lained on sedavõrd võimsad, et võivad su vabalt oma valdusesse võtta.