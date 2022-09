Kaja Kallas liitus NAFO armeega. Seda koera kujul

Kaja Kallas jagas pühapäeval oma Twitteri kontol temast tehtud koerapilti. Fellaks nimetataval meemil on aga rohkem väärtust, kui lihtsalt naljapildiks olemine – see aitab Kremli valeinfo vastu võidelda ja ukrainlastele raha koguda. Nii vahetas Kallas ka oma Twitteri konto foto ööpäevaks koerapildi vastu, et inimesed Ukraina jaoks annetaksid.