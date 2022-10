Mammograafiauuring on valutu ega võta kaua aega.

Sellele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav, juhib tähelepanu ka tervisekassa alustatud rinnavähi ennetamise kampaania „Ole oma rinna hoidja!“, mille raames kutsutakse naisi rinnavähi sõeluuringule. Käesoleval aastal on sõeluuringule kutsutud ligi 84 000 naist.