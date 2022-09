Septembrikuu ilm pakkus ebameeldiva üllatuse, millist viimati elasime üle 29 aasta eest

Vaatlusjaamade andmeil piirdus tänavu kõige soojem päev 19,0 kraadiga, mis pandi kirja 11. septembril Lääne-Nigulas, ning pole lootust, et see täna, kuu viimasel päeval veel üle mängitaks. Valdavalt mõõdeti kuu sees 15 kuni 17 kraadi, mida on ilmselgelt vähevõitu. Seevastu viimastel aastatel on september pakkunud suisa suvesooja, nii fikseeriti 2018. aastal maksimumiks 27,7 ja aasta hiljem 26,5, tunamullu 24,9 ja mullu 23,7 kraadi.