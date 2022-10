Argo Ideon: meie semud bardakk ja korruptsioon

Ei ole näiteks kuidagi Eesti ega ammugi Ukraina huvides, et Venemaa saaks oma mobilisatsioonimasina sujuvalt tööle ning asub armeesse võtma üksnes võitlusvõimelisi kogenud mehi, kes on hästi varustatud. Ei, las võetakse teenistusse kõik joodikud ning viiakse nad metsa ilma telkide, sooja riietuse ja söögita. Et asi nii (paiguti) käibki, seda oleme juba hulgas videoklippides oma silmaga näinud.