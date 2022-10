Soome „pessimistide küla“ üritab maaelu päästa negatiivsuse abil

Aktiivsed kodanikud võtsid aga kohe sõnasabast kinni ja tänaseks on 2500 elanikuga Puolankast saanud edulugu, millest tasub eeskuju võtta kõigil väljasuremisohus väikekohtadel. „Pessimistide külast“ on Soomes kuulnud igaüks, välisturistid muudkui voolavad ja paigast vuhatakse kõvasti ka välismeedias kirjutada. Mis on selle edu saladus?