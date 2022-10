Kolmandik tänasest Eesti Päevalehe rohekonverentsist on pühendatud metsale. Metsanduse võlu on see, et saame samaaegselt võimaldada elurikkust ja kasvatada toorainet. Mets on taastuv loodusvara vaatamata kuuldustele, mis väidavad vastupidist. Metsa on viimastel kümnenditel tulnud juurde, ja eriti palju kaitsealust metsa. Need on mõned mõtted räägitust.