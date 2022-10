Ilmaelust kõige ilmalikuma lehe eluajal

Maaleht 35 – on seda vähe või palju? Hulk aastaid tagasi toimus meie meedias elav noorte arutelu teemal „seitseteist – on seda vähe või palju?“. Peos oleva ajalehe vanus on kaks korda suurem. Selle aja jooksul on palju vett merre voolanud, kõvasti kasvuhoonegaase õhku paisatud, maailma ilmastik, s.t kliima ja ka ilmaelu on muutunud. Siinne ilmakord õnneks mitte.