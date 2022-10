Hindrek Riikoja: lugejatel on sünnipäev!

Minult on vahel küsitud, et mis on Maalehe fenomen. Nime järgi ei tohiks ju maainimeste leht kuidagi endaga toime tulla, sest maalt tulevad kõik linna elama ja põllumajandus on vähemalt seal tegutsevate inimeste arvult kokku kuivanud.

Olen küsijaile soovitanud avaramat pilku. Vastan tavaliselt ühe kolleegi tõdemusega: kui minna Tallinnast välja mõne ajalehe logoga autoga, siis tõmbuvad inimesed tavaliselt eemale; kui aga minna Maalehe bussiga, siis tullakse sulle alati rõõmsalt vastu. Sest Maaleht on soe ja sõbralik ega aja tingimata skandaali taga. Ja kui ollakse kellegi suhtes kriitilised, siis asja pärast ja õigustatult.

Tänase lehe leiab postkastist või ostab kioskist üle 30 000 inimese Ja iga lehte loeb ikka mitu inimest.

Ja kindlasti räägib meie kasuks seegi, et me oleme ajaga kenasti kaasas käinud. Põllul ei sõida enam sinised Belarussid nagu 35 aasta eest, vaid moodsad masinad, mis mõistavad ise õigel ajal pöörata ning täpse seemne- või väetisekoguse välja arvutada. Ja Maaleht ei ole ainult paberleht, vaid omaette maailm asub ka internetis, kus seda loeb igal nädalal üle veerandi miljoni inimese.

Mina julgen küll ennustada, et 35 aasta pärast saab tähistada ka Maalehe 70 sünnipäeva. Valdavalt toimetatakse siis küll veebis, värske lehenumber ilmub elektroonilisel paberil, kuhu vastavalt päevale ja vajadusele ilmub inimese tellitud leht, aga tõenäoliselt on ka meie paberväljaanne siis mingisugusel kujul alles.

Kuuldused paberlehe surmast on kindlasti veel ennatlikud, kuigi ühe väikelehe juhid kuu eest oma paberlehe ilmumise lõpetamisest teatades just seda väitsid. Sest kui me vaatame oma tellijate vanuseid, siis pole pilt sugugi trööstitu.

Kindlasti muutub tulevikus lehe sisu, sest tänagi pole ta see mis 35 aasta eest. Aga Maaleht pakub ka tulevikus huvitavat ja praktilist lugemist ning võtab hurjutada vaid neid, kes seda tõepoolest väärt on. Sest me tahame, et meie lugejad meiega rahul oleksid.