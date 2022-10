USKUMATU LUGU | Saaremaa päike ajas uhke pojengi taas õitsema

Sordil on põnev saamislugu

Itoh pojengid on kunstlikult saadud kahe erineva pojengiliigi hübriidristand, mis saadi puispojengi ja rohtse pojengi risttolmendamisel. Paljud itoh pojengid on steriilsed ja neid paljundatakse ainult vegetatiivselt ehk juure jagamise teel. Ainult itoh pojengid suudavad erandlikult korduvõitseda suve lõpus või varasügisel.

Nimi „Bartzella“ pärineb aretaja R. F. Anderson kodulinna kirikupreestri nimest William Bartz. Andersoni abikaasa Sandra lisas nime lõppu ELLA, et see kõlaks kaunilt! Roger ja Sandra Anderson aretasid koos üle 500 pojengisorti, nendest üle 50 on jõudnud maailmaturule ja on tänapäeval ülipopulaarsed.