Tauno Vahter: tõsielusaated – igasügisene sõnnikulaar

Mõned neist sisaldavad ka varem avalikkusele tuttavaid inimesi ja on üles ehitatud täiesti sisutühjadele stseenidele nagu „ja nüüd katsetame, milline maitseb üks ehtne Itaalia pitsa“. Enamik aga kisub rahva ees alasti hulga uusi inimesi: see on nagu debütantide ball, kus visatakse areenile uut liha, et sotsiaalmeedia saaks selle läbi hekseldada.