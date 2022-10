Kas Eesti mahetoit kaob? Tarbijad on sunnitud valima vaid hinnast, mitte kvaliteedist lähtuvalt

Pikkmets, kes on ühtlasi koja mahetoimkonna esinaine, rääkis, et praegu on mahetoodete turustamisel tekkinud omalaadne nõiaring. „Selleks, et haridusasutustes oleks võimalik Eesti mahe toitu pakkuda, on vaja kohalikku toorainet. Tootmist aga mõjutab väga suurel määral praegune sisendite hinnatõus,“ lausus ta.